Pozzuoli | martedì alle 16 30 “Quando una donna è operatrice di pace”

(Di domenica 26 marzo 2023) L’associazione culturale “IL CUMANUM – I PERIPATETICI” con sede a, con il PATROCINIO DEL Comune die della Commissione per le Pari Opportunità presenta: la seconda stagione diUNAE’…DI, un progetto di Rita Gemma Petrarca. Programma: focalizzazione di peculiarità della, Biografie inedite, gioco drammatizzato, Monologhi, confronti, musica e Il Blog di Giò.

CALENDARIO DATE:21 marzo 2023 -(NA) @ Duel Beat Giovedì 23 marzo 2023 - FIRENZE @Viper Theatre Lunedì 27 marzo 2023 - TORINO @Hiroshima Mon Amour Mercoledì 29 marzo 2023 - MILANO @...PINETO " E' stato l'Abruzzo ad ospitare21 marzo la quinta delle 9 tappe regionali di Pizza Bit Competition, la gara che Molino ... Campania "(Na) presso ME. PA. Alimentari 7 febbraio: ...21 marzo un'automobile ha preso fuoco a Bacoli , in provincia di Napoli : all'interno dell'... Il militare è stato soccorso e trasportato all' Ospedale di Santa Maria delle Grazie di, ...