Poste Italiane, 28 marzo sciopero di 24 ore, indetto da SLG-CUB Poste: «Nel 2026 cesserà l'obbligo di svolgere il "servizio universale"» (Di domenica 26 marzo 2023) Il sindacato autonomo non condivide il sistema-RSU e non si presenterà alle prossime elezioni del 28 e del 29 marzo 2023 e denuncia la pericolosità dei motomezzi con gli specchietti laterali nascosti dalla presenza di uno sproporzionato cassone Posteriore Leggi su 7giorni.info (Di domenica 26 marzo 2023) Il sindacato autonomo non condivide il sistema-RSU e non si presenterà alle prossime elezioni del 28 e del 292023 e denuncia la pericolosità dei motomezzi con gli specchietti laterali nascosti dalla presenza di uno sproporzionato cassoneriore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Rivendicato l’incendio di 16 vetture di Poste Italiane a Roma: «La gioia di attaccare lo Stato con il fuoco». Sospe… - 7giorni : ?? Il sindacato autonomo non condivide il sistema-RSU e non si presenterà alle prossime elezioni del 28 e del 29 mar… - MissLemon79 : @carloemme50 Anche a me è arrivato un sms simile l’altro giorno. L’ho segnalato al servizio fishing di Poste Italiane @PosteNews - apurpledrizzle : Messaggio al #booktwt che usa Vinted: fino a stasera c'è la spedizione con Poste italiane a 1.49€ Lascio qui il mio… - Tgyou24 : Poste Italiane da una buona notizia ai titolari della carta PostePay Evolution. Potranno ricevere fino a 3 mila eur… -