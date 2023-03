Portogallo, Cristiano Ronaldo è tornato quello di 7 anni fa (Di domenica 26 marzo 2023) Con la partita di stasera Cristiano Ronaldo è tornato indietro nel tempo. Precisamente a novembre e marzo 2017 quando il portoghese realizzò due marcature multiple consecutive con la nazionale del suo Paese. Capitò in due gare valevoli per le qualificazioni Mondiali: contro Lettonia e Ungheria realizzò due doppiette. Un’impresa riuscita in questo inizio di qualificazioni degli Europei: 2 gol giovedì al Liechtenstein e altrettanti nel primo tempo di stasera in Lussemburgo-Portogallo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Con la partita di staseraindietro nel tempo. Precisamente a novembre e marzo 2017 quando il portoghese realizzò due marcature multiple consecutive con la nazionale del suo Paese. Capitò in due gare valevoli per le qualificazioni Mondiali: contro Lettonia e Ungheria realizzò due doppiette. Un’impresa riuscita in questo inizio di qualificazioni degli Europei: 2 gol giovedì al Liechtenstein e altrettanti nel primo tempo di stasera in Lussemburgo-. L'articolo proviene da Calcio News 24.

