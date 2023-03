Porte girevoli in magistratura, si studiano le deroghe (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Il 16 giugno dell'anno scorso con 173 si', 37 no e 16 astenuti, il Senato approvò la riforma del Csm. Il cardine di quella riforma era lo stop alle Porte girevoli politica-giustizia. Tutti i magistrati che hanno ricoperto incarichi elettivi ora non possono più tornare a indossare la toga: vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza o le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e il Massimario della Cassazione. Per i magistrati ordinari e quelli amministrativi o contabili che partecipano al governo con funzioni apicali è necessario un periodo di decantazione prima di riprendere le funzioni giurisdizionali. Una misura approvata la scorsa legislatura che Fdi e la Lega hanno provato a cambiare. Presentando due emendamenti simili al dl Pnrr che sarà esaminato la prossima settimana ... Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Il 16 giugno dell'anno scorso con 173 si', 37 no e 16 astenuti, il Senato approvò la riforma del Csm. Il cardine di quella riforma era lo stop allepolitica-giustizia. Tutti i magistrati che hanno ricoperto incarichi elettivi ora non possono più tornare a indossare la toga: vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza o le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e il Massimario della Cassazione. Per i magistrati ordinari e quelli amministrativi o contabili che partecipano al governo con funzioni apicali è necessario un periodo di decantazione prima di riprendere le funzioni giurisdizionali. Una misura approvata la scorsa legislatura che Fdi e la Lega hanno provato a cambiare. Presentando due emendamenti simili al dl Pnrr che sarà esaminato la prossima settimana ...

