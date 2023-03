Poltrone pubbliche, alla guida di Mps resta Lovaglio. Il risiko su Eni e la boutade della Lega sull’euroscettico Rinaldi alla presidenza (Di domenica 26 marzo 2023) Si comincia a comporre il puzzle delle nomine nelle aziende pubbliche. Sabato il Tesoro ha confermato per il Monte dei Paschi di Siena l’ad Luigi Lovaglio – che ha chiuso il bilancio 2022 in perdita causa costi di ristrutturazione – mentre per la presidenza al posto di Patrizia Grieco ha indicato l’ex presidente Enav Nicola Maione, già consigliere indipendente dell’istituto oltre che consigliere Abi. La lista depositata dal Mef per il nuovo cda comprende per il resto diversi avvocati e docenti: Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro e Stefano Di Stefano. La partita per le grandi partecipate quotate Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste resta invece aperta anche se diverse caselle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Si comincia a comporre il puzzle delle nomine nelle aziende. Sabato il Tesoro ha confermato per il Monte dei Paschi di Siena l’ad Luigi– che ha chiuso il bilancio 2022 in perdita causa costi di ristrutturazione – mentre per laal posto di Patrizia Grieco ha indicato l’ex presidente Enav Nicola Maione, già consigliere indipendente dell’istituto oltre che consigliere Abi. La lista depositata dal Mef per il nuovo cda comprende per il resto diversi avvocati e docenti: Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro e Stefano Di Stefano. La partita per le grandi partecipate quotate Eni, Enel, Terna, Leonardo e Posteinvece aperta anche se diverse caselle ...

