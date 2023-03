Polonia-Albania | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 marzo 2023) Gara valida per la seconda giornata del Gruppo E di qualificazione ad Euro 2024. E’ già una gara decisiva per entrambe, sconfitte all’esordio.si giocherà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 a Varsavia. LE ULTIME SUI polacchi hanno disputato un MOndiale piuttosto mediocre uscendo agli ottavi di finale per mano della Francia. L’inizio in questo girone di qualificazione è stato pessimo con la sconfitta rimediata dalla REpubblica Ceca per 3-1. L’, dopo aver sfiorato la partecipazione al Mondiale in Qatar, ci vuole riprovare centrando la qualificazione ai prossimi Europei. Nell’ultima gara disputata hanno sconfitto l’Armenia in amichevole per 2-0. LEIl ct dei polacchi, Fernando Santos, si ...