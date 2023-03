Pollo all’arancia | impanato e fritto | un sapore esotico

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 marzo 2023) Il, extra croccante, insaporito da spezie orientali, è una vera e propria apoteosi di piacere per le papille gustative. Un profumo etnico edinonderà la vostra cucina trasportandovi in oriente per una sera. Immaginatevi la sorpresa e lo stupore degli amici di sempre quando servirete loro questo piatto davvero incredibile! Tagliate la carne a dadini, cercando di mantenere sempre le stesse dimensioni. Impanatela nell’amido di mais e nella farina poi friggetela senza cuocerla troppo per mantenerla tenera all’interno e croccante all’esterno. Nel mentre preparate la salsa di accompagnamento: la base al succo di arancia, assume unparticolarissimo grazie alla presenza di aglio, soia, zucchero e zenzero. Accompagnate questo secondo con un’insalata fresca di stagione, o ...