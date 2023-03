Politica: “Salvini e la Lega sfruttano il concetto di sfruttamento della gravidanza” (Di domenica 26 marzo 2023) Mentre la Lega e Matteo Salvini festeggiano il passaggio dell’emendamento che “ferma il vergognoso sfruttamento della gravidanza da parte di borseggiatrici“, Pasquale Aiello fa notare come il concetto di sfruttamento della gravidanza sia qualcosa di ben diverso. Queste le parole del Presidente Aiello: “Ma non ti vergogni. sfruttamento della gravidanza? Ma sai di cosa stai parlando? Lo sfruttamento della gravidanza è la pratica di utilizzare la gravidanza di una donna a fini di profitto o di altri vantaggi, senza il suo consenso informato e pienamente libero. Questo può avvenire in diverse forme, tra cui: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) Mentre lae Matteofesteggiano il passaggio dell’emendamento che “ferma il vergognosoda parte di borseggiatrici“, Pasquale Aiello fa notare come ildisia qualcosa di ben diverso. Queste le parole del Presidente Aiello: “Ma non ti vergogni.? Ma sai di cosa stai parlando? Loè la pratica di utilizzare ladi una donna a fini di profitto o di altri vantaggi, senza il suo consenso informato e pienamente libero. Questo può avvenire in diverse forme, tra cui: ...

