Poca acqua, tanta siccità. Viaggio in Piemonte tra risaie a secco, grano che scarseggia e noccioli estirpati (Di domenica 26 marzo 2023) Dalla provincia di Alessandria, a Vercelli, alle Langhe in provincia di Cuneo, la storia è la stessa: la siccità sta già avendo pesanti ripercussioni sulle colture tipiche Piemontesi. E con l'arrivo del caldo la situazione potrebbe peggiorare. I racconti degli agricoltori e i dati di Coldiretti e Arpa Piemonte Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 marzo 2023) Dalla provincia di Alessandria, a Vercelli, alle Langhe in provincia di Cuneo, la storia è la stessa: lasta già avendo pesanti ripercussioni sulle colture tipichesi. E con l'arrivo del caldo la situazione potrebbe peggiorare. I racconti degli agricoltori e i dati di Coldiretti e Arpa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Poca acqua, consumo eccessivo. Oggi la Conferenza dell'Onu: crisi imminente. 2 miliardi di persone non hanno access… - SalvatoreMirag7 : @franca46267564 È sempre stato così. Non si è mai voluto fare nulla. Se si pensa che in Sicilia l'acqua c'è, e neanche poca - Maximix1970 : 100.000 posti di lavoro che rientrando a casa non troveranno da bere, perchè avranno usato la già poca acqua di cui… - fulviocastella6 : @atKorovaMilkBar 'L'acqua è poca,e la papera non galleggia..!' (Cit. Zuzzurro e Gaspare-Drive In)... #Volevocollaborare @atKorovaMilkBar - SHIN_Fafnhir3 : @Lulu_larossa L'acqua può scomparire in tre modi. 1) banale, inquinandola. C'è ma è come non ci fosse. 2) Spaccando… -