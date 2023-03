Pnrr, slitta la terza rata: i 19 miliardi in ritardo per i dubbi di Bruxelles sui progetti italiani (Di domenica 26 marzo 2023) Meloni a Salvini: «Toni bassi con l’Europa». La premier chiede cautela agli alleati e punta a una mediazione, ma nell’esecutivo sale il malumore verso la Commissione Leggi su lastampa (Di domenica 26 marzo 2023) Meloni a Salvini: «Toni bassi con l’Europa». La premier chiede cautela agli alleati e punta a una mediazione, ma nell’esecutivo sale il malumore verso la Commissione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JessyRelly : RT @LaStampa: Pnrr, slitta la terza rata: i 19 miliardi in ritardo per i dubbi di Bruxelles sui progetti italiani - LaStampa : Pnrr, slitta la terza rata: i 19 miliardi in ritardo per i dubbi di Bruxelles sui progetti italiani - patrickjachini : RT @beriapaolo: Si inizia: la scadenza del 2026 x le grandi opere del PNRR salterà in molti casi. L'Italia perdera' soldi. I consumatori pe… - beriapaolo : Si inizia: la scadenza del 2026 x le grandi opere del PNRR salterà in molti casi. L'Italia perdera' soldi. I consum… -