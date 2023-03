Pnrr | perché la pa non ce la fa | dal 2010 persi oltre 100mila dipendenti La campagna per cambiare le regole sulle assunzioni negli enti locali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) È emergenza per glie lo certifica anche la Ragioneria generale dello Stato. I dati parlano chiaro: tra ile il 2020 il numero dicomunali è sceso del 24%, pari a 112.000 lavoratori in meno. Il trend non si è invertito nel 2022: “Lo scorso anno sono stati assunti solo 2500 tecnici a tempo determinato rispetto ai 15.000 attesi”, notano i promotori dellaRiprendiamoci il Comune, “un autco flop delle misure messe in campo dai governi Conte II e Draghi per invertire la rotta”. Più che in una emergenza estemporanea, commenta a ilfattoquotidiano.it il promotore Marco Bersani, “i comuni sono in una crisi strutturale, dettata da 30 anni di politiche liberiste e di austerità”. A questo mosaico si aggiunge oggi anche un altro tassello: i ...