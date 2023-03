Pnrr, il richiamo agli italiani di Mattarella e la non casuale citazione di De Gasperi (Di domenica 26 marzo 2023) Venerdì è stata una giornata densa di avvenimenti, dentro e fuori i patrii confini. Può tornare utile provare a verificare se esista qualcosa che accomuna, rendendoli così più comprensibili, gli avvenimenti, sia positivi che negativi, che hanno preso forma durante la settimana c appena conclusa. Posto questo obiettivo, da tentare di verificare anche in concreto, si può prendere spunto da un ragionamento del Presidente Mattarella. Precisamente da quello che ha voluto condividere con i partecipanti alla Conferenza delle Camere di commercio svoltasi venerdì a Firenze. Con tono fermo ma senza spunti polemici. Il Primo Cittadino, citando un’ espressione di De Gasperi, ha invitato gli italiani e ancor più i loro rappresentanti in parlamento, a “mettersi sotto la stanga”. Quindi non limitandosi a usare il pungolo, ma mettendo, ora che occorre ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 marzo 2023) Venerdì è stata una giornata densa di avvenimenti, dentro e fuori i patrii confini. Può tornare utile provare a verificare se esista qualcosa che accomuna, rendendoli così più comprensibili, gli avvenimenti, sia positivi che negativi, che hanno preso forma durante la settimana c appena conclusa. Posto questo obiettivo, da tentare di verificare anche in concreto, si può prendere spunto da un ragionamento del Presidente. Precisamente da quello che ha voluto condividere con i partecipanti alla Conferenza delle Camere di commercio svoltasi venerdì a Firenze. Con tono fermo ma senza spunti polemici. Il Primo Cittadino, citando un’ espressione di De, ha invitato glie ancor più i loro rappresentanti in parlamento, a “mettersi sotto la stanga”. Quindi non limitandosi a usare il pungolo, ma mettendo, ora che occorre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mette… - DavideRTramonta : RT @ultimora_pol: Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mettersi al… - S3b4st14nP : RT @ultimora_pol: Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mettersi al… - universo_astro : RT @ultimora_pol: Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mettersi al… - ArezzoInAzione : RT @ultimora_pol: Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mettersi al… -