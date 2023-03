Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pivatelli fa 90 anni: ha anche allenato... Sacchi: Pivatelli fa 90 anni: ha anche allenato... Sacchi Super attaccan… - Gazzetta_it : Pivatelli fa 90 anni: ha anche allenato... Sacchi -

El Piva compie 90domani. Vive nel centro storico di Bologna, in una bella casa piena di ricordi e dolci malinconie. Ginoci arriva nel 1953, ha vent'e il numero 40 di piede. Poco per un centravanti di quel tempo. Ma Gipo Viani, direttore tecnico, sceriffo e rabdomante dei campioni, non ha dubbi: "Fidatevi ...Forse centenari no, ma il suo ex presidente Boniperti ci ha appena lasciato a 93, e i vari Vinicio,, Lorenzo Buffon, Firmani, Venturi, per citare i più famosi, hanno scavallano ...Solo negli ultimiabbiamo cominciato a raccogliere statistiche sui vari aspetti del gioco, dal ... Gino(Italia) 119 gol. 56. Abel Balbo (Argentina) 117 gol. 57. Sandro Mazzola (...