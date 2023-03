(Di domenica 26 marzo 2023) Il governo Meloni si è insediato da diversi mesi ed oltre al decreto 'rave' (effetto sulla vita degli italiani zero) all'aumento della benzina e di conseguenza dell'inflazione, delle marchette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monica59374295 : @FrancescoLollo1 Francesco, 1) Punire gli scafisti va bene, ma i migranti dal continente africano partono ugualment… -

Sono i possibili obiettivi della visita di fine aprile del ministro dell'Interno Matteoin Tunisia, allo scopo di fermare il vertiginoso aumento delle partenze dallo Stato magrebino, ...Il flusso migratorio verso l'Italia, secondo il ministro dell'Interno Matteo, è dovuto ...di utilizzare la leva dei contributi finanziari per contenere l'ondata migratoria dal paese,...Ad aprile il ministro degli Internisarà in visita in Tunisia. Una missione d'intesa con Francia, Germania e la stessa Unione Europea che ha l'obiettivo di offrire al paeseuna ...

Piantedosi l’Africano verso la Tunisia con una strategia ‘innovativa’: pagare perché blocchino i migranti Globalist.it

L’opinione pubblica favorevole li incentiva. Si percepisce all’estero il fattore attrattivo dell’apertura di questo Paese verso l’accoglienza. Cosa che non accade, per esempio, in Grecia ...Venivano dall’Africa subshariana. Stavano cercando di raggiungere l’Italia, ma sono state vittime di un naufragio. La guardia costiera tunisina ha salvato cinque persone. Intanto è diventato più chiar ...