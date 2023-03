Pià: "Napoli-Milan? Il blasone non scende in campo, vi vanno i calciatori'' (Di domenica 26 marzo 2023) Pià: "Napoli-Milan? Il blasone non scende in campo, Osimhen e Kvara devastanti in campionato e in Champions League, Kim e Lobotka sono due muri" Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, attualmente operatore di mercato ed intermediario, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com". Queste le sue parole: "Napoli-Milan? Non vedo l'ora di vedere queste tre partite. Non credo che ci sara' un approccio diverso alle gare. A questo punto della stagione la concentrazione e' massima, vedi il traguardo ad un passo e non c'e' spazio per cali di rendimento. La storia del Milan puo' fare la differenza in Europa? Il blasone non scende in campo, ci vanno i ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Pià: "? Ilnonin, Osimhen e Kvara devastanti in campionato e in Champions League, Kim e Lobotka sono due muri" Inacio Pià, ex attaccante del, attualmente operatore di mercato ed intermediario, ha rilasciato un'intervista a "Magazine.Com". Queste le sue parole: "? Non vedo l'ora di vedere queste tre partite. Non credo che ci sara' un approccio diverso alle gare. A questo punto della stagione la concentrazione e' massima, vedi il traguardo ad un passo e non c'e' spazio per cali di rendimento. La storia delpuo' fare la differenza in Europa? Ilnonin, cii ...

