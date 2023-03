Pia Klemp | chi è la capitana della nave Louise Michel di Banksy bloccata a Lampedusa

(Di domenica 26 marzo 2023) La migliore definizione su di lei è dell’artista, che quando quattro anni fa decide di finanziare una missione per soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia, le affidato il comandosua: “Un tipo tosto”, disse di Pia, latedesca. E la sua storia appare confermare l’immagine di una donna coerente e intransigente sui principi. Con diversi tratti comuni con Carola Rackete, divenuta nota a livello planetario quando, al comando di un’imbarcazione che aveva soccorso 42 migranti, decise di forzare la chiusura del porto die fu arrestata. Tedesche entrambe ma originarie di due città diverse (di Bonn, Rackete di Preetz) ...

A capitanarala, contattata da Banksy stesso nel 2019. 'Ciao, ho letto la tua storia sui giornali. Mi sembri un tipo tosto'. 35 anni, tedesca, attivista umanitaria, studi in biologia ...Biologa e attivista, 36 anni, indagata dalla procura di Trapani nel 2017, ha ricevuto la medaglia Grand Vermeil, massima onorificenza a testimonianza della ...Al timone c'è una donna: la capitana, biologa marina tedesca di 35 anni che ha già fatto parte di numerose missioni di salvataggio a bordo di altre navi ...

"Un tipo tosto". La migliore definizione su di lei è dell'artista Banksy, che quando quattro anni fa decide di finanziare una missione per soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la ...