Petrazzuolo: "A Napoli c'è un clima fantastico, bello raccontare questi momenti dopo 33 anni" (Di domenica 26 marzo 2023) Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante "Radio Goal", di seguito le sue dichiarazioni: "A Napoli si respira un'atmosfera fantastica. Mentre sto parlando qui con voi vedo le immagini che mi arrivano da ogni parte della citta'. C'e' un entusiasmo contagioso. E' bello poter raccontare questi momenti dopo 33 anni. Il Napoli di Spalletti sta dando prova di grande maturità. Si va avanti un passo alla volta con la voglia di raggiungere l'obiettivo scudetto senza alcuna distrazione. La Champions? Sara' un altro fantastico palcoscenico da onorare, con la consapevolezza di potersela giocare per arrivare fino in fondo. Kim piace al ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Antonio, direttore diMagazine.com, è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante "Radio Goal", di seguito le sue dichiarazioni: "Asi respira un'atmosfera fantastica. Mentre sto parlando qui con voi vedo le immagini che mi arrivano da ogni parte della citta'. C'e' un entusiasmo contagioso. E'poter33. Ildi Spalletti sta dando prova di grande maturità. Si va avanti un passo alla volta con la voglia di raggiungere l'obiettivo scudetto senza alcuna distrazione. La Champions? Sara' un altropalcoscenico da onorare, con la consapevolezza di potersela giocare per arrivare fino in fondo. Kim piace al ...

