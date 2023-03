Petagna: “Sono tifoso del Napoli, Mancini non mi convoca, perché” (Di domenica 26 marzo 2023) Andrea Petagna ex attaccante del Napoli, parla della sua avventura in azzurro e della nuova sfida al Monza di Berlusconi. L’attaccante Andrea Petagna si racconta al Corriere della Sera. Il giocatore dopo un avvio con Atalanta e Spal ha avuto la sua ghiotta occasione al Napoli, squadra in cui non ha trovato mai moltissimo spazio, ma a cui ha dato sempre tutto in termini di impegno e professionalità. Ora Petagna si trova al Monza e nelle ultime partite ha trovato anche continuità in campo, oltre che qualche gol ma nemmeno in assenza di attaccanti ha trovato la convocazione di Mancini per l’Italia. Al Corriere della Sera, Petagna dice: “Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 marzo 2023) Andreaex attaccante del, parla della sua avventura in azzurro e della nuova sfida al Monza di Berlusconi. L’attaccante Andreasi racconta al Corriere della Sera. Il giocatore dopo un avvio con Atalanta e Spal ha avuto la sua ghiotta occasione al, squadra in cui non ha trovato mai moltissimo spazio, ma a cui ha dato sempre tutto in termini di impegno e professionalità. Orasi trova al Monza e nelle ultime partite ha trovato anche continuità in campo, oltre che qualche gol ma nemmeno in assenza di attaccanti ha trovato lazione diper l’Italia. Al Corriere della Sera,dice: “Mi dispiace non essere mai statoto da. Eppure da quando c’è lui ho ...

