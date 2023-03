Petagna si sfoga con Mancini | “merito almeno una possibilità in Nazionale”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 marzo 2023) Laitaliana è in campo contro Malta per la seconda partita delle qualificazioni a EURO2024, sfida già importante per il passaggio del turno dopo il ko contro l’Inghilterra all’esordio. Nella prima partita si è messo in mostra Retegui, attaccante del Tigre considerato di altissimo livello. Il Ct Robertoha sollevato il problema degli attaccanti italiani, le dichiarazioni hanno alzato un polverone. Prima è arrivata la risposta di Balotelli, adesso qualla di, attaccante del Monza. “Mi dispiace non essere mai stato convocato da. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare a Monza. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosa posso dare”, le parole a ‘Il ...