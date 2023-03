Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Petagna, duro sfogo contro #Mancini: la frase è pesante: L'attaccante del Monza: 'Mi dispiace non essere convocato… - ChiamarsiBomber : Duro sfogo di #Petagna contro Roberto #Mancini -

ROMA - Le ultime decisioni prese dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini hanno fatto storcere il naso a qualche attaccante e tra questi c'è Andreadel Monza , che a riguardo si è sfogato pubblicamente in un'intervista al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto: "Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c'è ...Andrea, centravanti del Monza, è stato chiaro in proposito: " Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c'è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato ......per calciare a lato nella porta sguarnita! 33' cartellino giallo per Donati intervenutoa ...di Kastanos con palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Cragno 20' Palladino inserisce...

Petagna, duro sfogo contro Mancini: la frase è pesante Corriere dello Sport

