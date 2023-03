Petagna deluso da Mancini | «Posso essere utile all’Italia ma non mi chiama»

(Di domenica 26 marzo 2023) Andreadalle scelte del commissario tecnico Roberto: le dichiarazioni dell’attaccante del Monza Andrea, al Corriere della Sera, ha avuto modo di parlare con rammarico della Nazionale. LE PAROLE – «Mi dispiace nonmai stato convocato da. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare a Monza. Non mi ha maito, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosadare. Magari c’è chi non si vede per tutta la partita e poi segna, io sono convinto di avere qualità chenoutili alla Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Petagna deluso, messaggio a Mancini: 'I gol li ho fatti, ma la Nazionale mi ignora. Forse sarei utile'… - CalcioNews24 : #Petagna risponde così alle scelte del ct #Mancini per la sua #Italia - TuttoMercatoWeb : Petagna deluso, altro messaggio a Mancini: 'I gol li ho fatti, ma la Nazionale mi ignora. Forse sarei utile' -

Andreadalle scelte del commissario tecnico Roberto Mancini: le dichiarazioni dell'attaccante del Monza Andrea, al Corriere della Sera, ha avuto modo di parlare con rammarico della ...Andreadalle scelte del commissario tecnico Roberto Mancini: le dichiarazioni dell'attaccante del Monza Andrea, al Corriere della Sera, ha avuto modo di parlare con rammarico della ...

Petagna deluso, altro messaggio a Mancini: "I gol li ho fatti, ma la Nazionale mi ignora. Forse sarei utile" TUTTO mercato WEB

Chi può fare la differenza nella squadra di Pioli Andrea Petagna, attaccante del Monza, in occasione del doppio confronto di Champions League tra Milan e Atalanta, ex ...Andrea Petagna, ex calciatore del Napoli, oggi in forza al Monza, ha commentato la non convocazione dalla nazionale di Roberto Mancini, sogno di ogni calciatore a questi livelli e scelta che lo ha las ...