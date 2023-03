PERONI TOP10 | ANTICIPI XV GIORNATA | ROVIGO ESPUGNA REGGIO EMILIA E SALE IN TESTA

(Di domenica 26 marzo 2023) Roma – Due vittorie esterne ed una interna neglidella quindicesimadelche vedeportarsi momentaneamente inalla classifica. Partita emozionante acon la squadra di Manghi che si porta sul momentaneo 14-0 ma che poi subisce il ritorno diche si porta in vantaggio ad inizio ripresa. Luus pareggia i conti al 60, gli ospiti scappano nuovamente al 67’ e nel finale una gran difesa dei Bersaglieri contiene l’attacco del Valorugby che non riesce ad agguantare il pa. A Roma le Fiamme Oro consolidano la propria posizione play-off scavalcando il Valorugby endo al terzo posto a quota 50 punti. Partita che i padroni di casa – in vantaggio ...

Sfida da brividi per i Lyons di Orlandi e Paoletti, che fanno visita alla capolista del, il Petrarca Padova campione in carica. L'occasione di giocare su un palcoscenico importante non impaurisce i bianconeri, che possono giocare a mente sgombra e a viso aperto contro i ...La Finale delsarà trasmessa per la prima volta nella storia del massimo campionato in diretta in chiaro su Rai Due, dopo l'accordo raggiunto da FIR e Rai per la riprogrammazione della sfida per lo ...

Peroni Top10, XV giornata: Torino-Mogliano 19-26, Fiamme Oro-Calvisano 24-15, ore 16 Valorugby-Rovigo 19-26; oggi ore 14 Colorno-Viadana, ore 15 Petrarca-Lyons. Classifica: Rovigo 56 punti, Petrarca ...