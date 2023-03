Perde le Airpods sull’aereo | ma le segue con il tracciamento | così fa una clamorosa scoperta | interviene la polizia

(Di domenica 26 marzo 2023) Come direbbe Elodie, qui le cose sono due: o si ama la geolocalizzazione con il Gps o la si odia gridando alla violazione della privacy. Ecco, la signora Alisabeth Hayden, appartiene decisamente al primo gruppo. E proprio grazie a questa sua attenzione per ilGps è riuscita rocambolescamente a recuperare le sue cuffie Apple. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo i fatticome li riferisce la Cnn. Nelle scorse settimane la signora in questione è atterrata all’aeroporto di San Francisco con un volo proveniente da Tokyo e, una volta a terra, si è accorta di aver lasciato a bordo la sua giacca. Dal momento che le leggi federali statunitensi vietano ai passeggeri di tornare, la donna ha avvisato uno degli addetti della compagnia aerea che è salito a recuperarlo al posto suo. Fin qui nulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inprincesspark : harry è passato dalle cuffie col filo alle airpods max perché pure lui una di quelle persone che si perde le airpod… -

...importante per utilizzare senza problematiche gli auricolari true wireless in stile). La ... In notturna la situazione cambia e simolto dettaglio, tanto con la principale che con il ...Da tempi non ci sono più i dati specifici unitari, ma il fatturatosensibilmente passando da ... Anche il segmento 'altri prodotti' tra i quali ci sono i prodotti Beats, gli, gli Apple ...I look più belli da copiare a lui visti alle sfilate E sesempre le, una custodia chic potrebbe renderlo più attento ( Saint Laurent ). Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime ...

Perde le Airpods sull’aereo, ma le segue con il tracciamento: così fa una clamorosa scoperta,… Il Fatto Quotidiano

Quanto è utile la tecnologia. Ne sa qualcosa Alisabeth Hayden, cittadina americana di Seattle che di ritorno da Tokyo, dove suo marito, un militare, è stato distaccato ...