Perde controllo della moto, militare 42enne muore nel Tarantino (Di domenica 26 marzo 2023) Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera a Manduria, nel Tarantino. A Perdere la vita un uomo di 42 anni, Nazareno Gennari, militare della Marina militare che prestava servizio nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera a Manduria, nel. Are la vita un uomo di 42 anni, Nazareno Gennari,Marinache prestava servizio nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L' #Annunziata perde il controllo su #uteroinaffitto e sbotta al Ministro Roccella. Questo non è giornalismo ma mi… - Telebari : Perde il controllo della moto e finisce sotto auto in sosta, muore militare della Marina di 42 anni - #Bari… - ledicoladelsud : Perde il controllo della moto e finisce sotto un’auto in sosta: muore militare 42enne a Manduria - Trmtv : Perde controllo della moto, militare 42enne muore nel Tarantino - BlunoteWeb : Manduria: Perde controllo della moto, muore 41enne -