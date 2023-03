Perché un italiano su quattro vuole un partito cattolico (Di domenica 26 marzo 2023) Il 25% degli italiani auspica la nascita di un nuovo partito cattolico. Tra i cattolici lo pensa il 33%, ma anche i seguaci di altre confessioni religiose o agnostici la pensano nello stesso modo. Ed è una presenza desiderata sia tra gli elettori del centrodestra, che tra quelli dei 5Stelle e alcuni del Pd. È il dato che emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Quorum/YouTrend per SkyTg24. Si tratta di un dato ovviamente molto interessante, e per molti aspetti inaspettato. Peccato che i sondaggisti non abbiano approfondito l'argomento ponendo altre domande, per esempio sulle motivazioni di questa propensione, sulle caratteristiche che il nuovo partito dovrebbe avere, sulle possibili alleanze o sull'esclusione di alleanze ecc. $ un vuoto che andrà colmato da un nuovo sondaggio, Perché troppo importante al fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Il 25% degli italiani auspica la nascita di un nuovo. Tra i cattolici lo pensa il 33%, ma anche i seguaci di altre confessioni religiose o agnostici la pensano nello stesso modo. Ed è una presenza desiderata sia tra gli elettori del centrodestra, che tra quelli dei 5Stelle e alcuni del Pd. È il dato che emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Quorum/YouTrend per SkyTg24. Si tratta di un dato ovviamente molto interessante, e per molti aspetti inaspettato. Peccato che i sondaggisti non abbiano approfondito l'argomento ponendo altre domande, per esempio sulle motivazioni di questa propensione, sulle caratteristiche che il nuovodovrebbe avere, sulle possibili alleanze o sull'esclusione di alleanze ecc. $ un vuoto che andrà colmato da un nuovo sondaggio,troppo importante al fine ...

