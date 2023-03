Perché scrivere un romanzo rock ambientato a Piombino. Lo spiega Assante (Di domenica 26 marzo 2023) Si può scrivere un romanzo “rock” ambientato a Piombino? Ha un senso? Sì e Massimo Boddi ce lo dimostra con que­sto suo lavoro. Un lavoro pregevolissimo Perché si tende a pensare, er­roneamente, che personaggi come quelli che lui dipinge e racconta, siano legati a un universo lontano dal nostro, che la nostra provincia non possa essere ‘acida’ al punto giu­sto per confinare con il rock, che le vite dei giovani italia­ni, anche nell’era della globalizzazione, siano per loro na­tura chiuse nei confini di una cultura italiana che si è poco aperta, che non si è confrontata, che non ha subìto o avu­to gli stimoli della cultura giovanile internazionale che si è mossa, sviluppata, cresciuta, in tanti modi diversi nel corso degli ultimi sessant’anni. E invece no, il mondo ... Leggi su formiche (Di domenica 26 marzo 2023) Si puòun? Ha un senso? Sì e Massimo Boddi ce lo dimostra con que­sto suo lavoro. Un lavoro pregevolissimosi tende a pensare, er­roneamente, che personaggi come quelli che lui dipinge e racconta, siano legati a un universo lontano dal nostro, che la nostra provincia non possa essere ‘acida’ al punto giu­sto per confinare con il, che le vite dei giovani italia­ni, anche nell’era della globalizzazione, siano per loro na­tura chiuse nei confini di una cultura italiana che si è poco aperta, che non si è confrontata, che non ha subìto o avu­to gli stimoli della cultura giovanile internazionale che si è mossa, sviluppata, cresciuta, in tanti modi diversi nel corso degli ultimi sessant’anni. E invece no, il mondo ...

