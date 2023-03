Perché dopo l’Ucraina l’Aiuto non sarà più lo stesso (Di domenica 26 marzo 2023) Per chi osserva gli aiuti tra Stati per capire le relazioni internazionali, la guerra in Ucraina è un unicum. Chiarisce sia lo scenario odierno che passato di un conflitto che, prima che con i carri armati, è stato a lungo combattuto sul terreno degli aiuti. In un nostro lavoro sul tema di prossima uscita per Routledge, le principali conclusioni riguardano tre aspetti centrali : 1) i trend storici degli aiuti nei decenni che precedono la guerra; 2) 8 peculiarità degli aiuti nel primo anno di guerra; 3) la principale caratteristica politica del caso ucraino. 1. La “Guerra-degli-Aiuti” 1991-2021 Dall’indipendenza nel 1991, l’Ucraina è destinataria di programmi di aiuto ad opera degli stessi Donatori che si fronteggiano nel conflitto del 2022. È una fase storica imprescindibile per comprendere i prodromi della crisi odierna, poiché anticipa temi e direttrici dello ... Leggi su formiche (Di domenica 26 marzo 2023) Per chi osserva gli aiuti tra Stati per capire le relazioni internazionali, la guerra in Ucraina è un unicum. Chiarisce sia lo scenario odierno che passato di un conflitto che, prima che con i carri armati, è stato a lungo combattuto sul terreno degli aiuti. In un nostro lavoro sul tema di prossima uscita per Routledge, le principali conclusioni riguardano tre aspetti centrali : 1) i trend storici degli aiuti nei decenni che precedono la guerra; 2) 8 peculiarità degli aiuti nel primo anno di guerra; 3) la principale caratteristica politica del caso ucraino. 1. La “Guerra-degli-Aiuti” 1991-2021 Dall’indipendenza nel 1991,è destinataria di programmi di aiuto ad opera degli stessi Donatori che si fronteggiano nel conflitto del 2022. È una fase storica imprescindibile per comprendere i prodromi della crisi odierna, poiché anticipa temi e direttrici dello ...

