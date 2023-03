Per essere immortali non serve la fretta (Di domenica 26 marzo 2023) Peter Gabriel torna con un disco e un tour dopo vent’anni di silenzio. E come lui, tante altre «vere» rockstar sono di nuovo in scena. Si scopre così perché l’assenza fa brillare molto più della presenza Peter Gabriel è un artista che sa vivere il silenzio e la distanza dalle luci della ribalta, che non sente l’urgenza di riempire a ogni costo il vuoto quando non è in tour o non ha un nuovo disco da far ascoltare. Per vent’anni non ha inciso un album di canzoni inedite, negli ultimi sette non si è mai esibito dal vivo. Ha vissuto, ha viaggiato, si è goduto la famiglia. Non abbiamo saputo dov’era, che cosa mangiava, se aveva deciso di farsi tatuare o di seguire un corso di mindfulness. È la separazione, ormai sconosciuta in questo tempo, tra la dimensione privata e quella pubblica. Una scelta esistenziale ma anche artistica, nella consapevolezza che una bella canzone o un disco ... Leggi su panorama (Di domenica 26 marzo 2023) Peter Gabriel torna con un disco e un tour dopo vent’anni di silenzio. E come lui, tante altre «vere» rockstar sono di nuovo in scena. Si scopre così perché l’assenza fa brillare molto più della presenza Peter Gabriel è un artista che sa vivere il silenzio e la distanza dalle luci della ribalta, che non sente l’urgenza di riempire a ogni costo il vuoto quando non è in tour o non ha un nuovo disco da far ascoltare. Per vent’anni non ha inciso un album di canzoni inedite, negli ultimi sette non si è mai esibito dal vivo. Ha vissuto, ha viaggiato, si è goduto la famiglia. Non abbiamo saputo dov’era, che cosa mangiava, se aveva deciso di farsi tatuare o di seguire un corso di mindfulness. È la separazione, ormai sconosciuta in questo tempo, tra la dimensione privata e quella pubblica. Una scelta esistenziale ma anche artistica, nella consapevolezza che una bella canzone o un disco ...

