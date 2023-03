Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Pellegrini fuori dai convocati di Malta-Italia: ecco il motivo - sportli26181512 : #Pellegrini fuori dai convocati di Malta-#Italia: ecco il motivo: Il capitano della #Roma non è stato chiamato da M… - infoitsport : Malta-Italia, Pellegrini fuori dalla lista dei convocati - forzaroma : Malta-Italia, Pellegrini fuori dalla lista dei convocati #ASRoma #MaltaItalia - infoitsport : Stasera Malta-Italia, i convocati di Mancini: out Pellegrini, resta fuori Pafundi -

ROMA - Lorenzonon convocato per la gara di questa sera tra Italia e Malta. Il capitano della Roma è stato escluso da Mancini dopo la buona prestazione nella sfida contro l'inghilterra, nella quale aveva ...Lorenzodalla lista dei convocati dal C.t. Mancini per la gara di stasera Malta - Italia, seconda gara di qualificazione all'Europeo 2024 per gli azzurri. Diversi cambi rispetto alla gara di ...DI SPERANZA 00:55 - Che tempo fa 01:00 - Sottovoce Rai 2 18:00 - Tg2 L. I. S. 18:05 - ...55 - Meteo 3 00:00 - 1/2 h in piu' 01:30 - 1/2 h in piu' - Il mondo che verra' 02:00 -Orario. ...

Pellegrini fuori dai convocati di Malta-Italia: ecco il motivo Corriere dello Sport

Il capitano della Roma non è stato chiamato da Mancini per la seconda partita delle qualificazioni al prossimo Europeo ...A sorpresa il tecnico azzurro ha escluso dai convocati il Capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che è stato titolare contro l’Inghilterra. Proprio l’attaccante del Leeds indosserà la maglia numero ...