Pd Napoli, 168 firme per Elly Schlein: «Grata per l'appello degli intellettuali» (Di domenica 26 marzo 2023) «Il nuovo corso del Pd si arricchisce ogni giorno di presenze e di testimonianze attive che fanno forza a questa comunità. Voglio per questo ringraziare tutte e tutti i 168... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 marzo 2023) «Il nuovo corso del Pd si arricchisce ogni giorno di presenze e di testimonianze attive che fanno forza a questa comunità. Voglio per questo ringraziare tutte e tutti i 168...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Pd Napoli, appello dei 168 intellettuali a Schlein. Lei: 'Grata' [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 13:00] - rep_napoli : Pd Napoli, appello dei 168 intellettuali a Schlein. lei: 'Grata' [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 12:41] - mattinodinapoli : A Napoli in 168 firmano per la #schlein. «Grata per l'appello degli intellettuali» -