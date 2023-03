Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 | un’Italia da nove in pagella ora pensa al World Team trophy

(Di domenica 26 marzo 2023) Èdainquella che si appresta a tornare da Saitama, città del Giappone che ha ospitato questa settimana i Campionatidi. La nostra spedizione infatti rientra nel bel Paese con due medaglie, una d’argento e una di bronzo, con la consapevolezza di essere una squadra iper competitiva in vista dell’ultimo appuntamento della stagione, ilche si svolgerà sempre nel Sol Levante, ma stavolta a Tokyo, nel mese di aprile. Nelle coppie d’Sara Conti-Niccolò Macii sono riusciti a conquistare uno storico terzo posto fattibile sulla carta ma estremamente difficile da ottenere nella pratica. Un risultato ...

REGGIO EMILIA - Proseguono a pieno ritmo al palasport di via Guasco i Campionati Italiani di Gruppi Show e Sincronizzato. Sono più di 200 le squadre provenienti da tutta Italia che si contendono in questi giorni i vari titoli tricolore.

