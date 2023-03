Pattinaggio artistico a rotelle | Italiani Gruppi 2023 | si chiude con il trionfo di Royal Eagles | Celebrity e Precision Skate Bologna

(Di domenica 26 marzo 2023) Si sono conclusi con il successo deii CampionatiShow edi, andati in scena questa settimana al Pala Big di Reggio Emilia. Nei Grandi, la gara più spettacolare del lotto, il team trevigiano è riuscito nell’impresa distanziando di un punto la concorrenza. Il gruppo nello specifico, con il programma “In vino veritas”, ha raccolto 36.07 guadagnando praticamente il miglior riscontro nelle quattro voci, facendo la differenza soprattutto con “skating skills” e “performance” arginando i Rollstyle (“Vienna primo gennaio”), al secondo posto con 35.10 dopo aver ricevuto la valutazione più alta per ciò che concerne “Idea e coreografia”. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ???? L’incanto di un sorriso, e un’esibizione sul ghiaccio che a Sara Conti e Niccolò Macii vale il terzo posto dopo… - ItaliaTeam_it : S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella… - Eurosport_IT : ???????????? ???????????????? ??????? Sara Conti e Niccolò Macii nella storia, bronzo mondiale a Saitama: risultato che mai era sta… - Gio_Mhacker : @Gigi_Piada75 @signorina37H Fino a due anni fa facevo pattinaggio artistico a livello agonistico. Ero arrivato a ch… - GiusyBibi : Sei Sorelle in replica: che delusione -

: Ai campionati italiani gruppi spettacolo e sincronizzato ennesimo trionfo per l'atleta viterbese della Star Roller Club. Non finisce più di stupire e di collezionare podi ...REGGIO EMILIA - Proseguono a pieno ritmo al palasport di via Guasco i Campionati Italiani diGruppi Show e Sincronizzato. Sono più di 200 le squadre provenienti da tutta Italia che si contendono in questi giorni i vari titoli tricolore. Tra i protagonisti anche due ......il terzo posto nelle coppie d'. Gli azzurri delle lame di ghiaccio tornano sul podio dopo nove anni. È di due medaglie il bottino dell'Italia ai Campionati mondiali didi figura ...

Pattinaggio artistico, Mondiali 2023: un'Italia da nove in pagella adesso pensa al World Team trophy OA Sport

Si sono conclusi con il successo dei Royal Eagles i Campionati Italiani 2023 Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a rotelle, andati in scena questa settimana al Pala Big di Reggio Emilia.Pattinaggio Artistico: Ai campionati italiani gruppi spettacolo e sincronizzato ennesimo trionfo per l’atleta viterbese della Star Roller Club. Non finisce più di stupire e di collezionare podi Ludov ...