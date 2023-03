Paredes, sarà addio: la Juventus ha già scelto l’erede dell’argentino (Di domenica 26 marzo 2023) Il centrocampista ha deluso, così i bianconeri guardano in casa verso un giovane talento dalle grandi aspettative Leggi su itasportpress (Di domenica 26 marzo 2023) Il centrocampista ha deluso, così i bianconeri guardano in casa verso un giovane talento dalle grandi aspettative

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elvis75775005 : RT @agiuseppexxx: ?? Paredes lascerà la Juventus, Rovella sarà il suo sostituto. #gobboseguegobbo #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - agiuseppexxx : ?? Paredes lascerà la Juventus, Rovella sarà il suo sostituto. #gobboseguegobbo #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - Frances12925037 : @romeoagresti @GoalItalia ROVELLA VERSO IL RIENTRO A TORINO Il giovane attualmente in prestito al Monza molto prob… - Frances12925037 : ROVELLA VERSO IL RIENTRO A TORINO Il giovane attualmente in prestito al Monza molto probabilmente sarà confermato… - maurirada2 : @salines_simone Paredes si descrive da solo. Sarà bello per il nostro Bare giocarci contro per due volte in un mese… -

Beach Pro Tour "Elite 16" Tepic: Marta Menegatti e Valentina Gottardi volano in semifinale ... grazie alla splendida vittoria per 2 - 1 (21 - 10, 19 - 21, 15 - 7) ottenuta contro le canadesi Brandie Wilkerson e Melissa Humana Paredes , team qualificato direttamente ai quarti di finale grazie ... Juventus, interesse del Bayern per Vlahovic: i tedeschi offrirebbero Gnabry Quest'ultimo in particolare potrebbe sostituire Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. Il suo compagno di nazionale Di Maria invece potrebbe prolungare la propria ... Allegri sbuffa: ne ha solo uno disponible a centrocampo ... in un reparto quello di centrocampo che sarà falcidiato dalle assenze in vista della sfida ... Juventus, centrocampo da inventare: Allegri in emergenzaNon ci saranno certamente per squalifica Paredes e ... ... grazie alla splendida vittoria per 2 - 1 (21 - 10, 19 - 21, 15 - 7) ottenuta contro le canadesi Brandie Wilkerson e Melissa Humana, team qualificato direttamente ai quarti di finale grazie ...Quest'ultimo in particolare potrebbe sostituire Leandro, che difficilmenteriscattato dal Paris Saint Germain. Il suo compagno di nazionale Di Maria invece potrebbe prolungare la propria ...... in un reparto quello di centrocampo chefalcidiato dalle assenze in vista della sfida ... Juventus, centrocampo da inventare: Allegri in emergenzaNon ci saranno certamente per squalificae ... Paredes, sarà addio: la Juventus ha già scelto l’erede dell’argentino ItaSportPress