Papa Francesco in un maxi piumino bianco stile rapper: talmente realistico da sembrare vero (Di domenica 26 marzo 2023) È la tendenza del momento: creare immagini con l’intelligenza artificiale. Una tecnica che può spingersi a “creare” immagini “false” ma al contempo che sembrano “vere”. L’ultima immagine riguarda Papa Francesco in un maxi piumino bianco stile rapper. La foto è stata postata su Reddit da un ragazzo. Poi è finita sui social registrando più di 10 milioni di visualizzazioni con altrettanti commenti. La foto è stata creata dall’intelligenza artificiale. Così come le immagini di Donald Trump che lotta con i poliziotti per sfuggire all’arresto a New York oppure come Emmanuel Macron che assiste agli scontri tra polizia e manifestanti nelle strade di Parigi. Anche queste hanno fatto milioni di utenti sui social media. Anche queste, come quella del Papa, false ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 marzo 2023) È la tendenza del momento: creare immagini con l’intelligenza artificiale. Una tecnica che può spingersi a “creare” immagini “false” ma al contempo che sembrano “vere”. L’ultima immagine riguardain un. La foto è stata postata su Reddit da un ragazzo. Poi è finita sui social registrando più di 10 milioni di visualizzazioni con altrettanti commenti. La foto è stata creata dall’intelligenza artificiale. Così come le immagini di Donald Trump che lotta con i poliziotti per sfuggire all’arresto a New York oppure come Emmanuel Macron che assiste agli scontri tra polizia e manifestanti nelle strade di Parigi. Anche queste hanno fatto milioni di utenti sui social media. Anche queste, come quella del, false ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Un anno dopo la preghiera con la quale il Papa affidò alla Madonna la Russia e l'Ucraina, nella Santa Casa risuona… - santegidionews : #PapaFrancesco riceve in Vaticano delegazioni del #SudSudan, di governo e opposizione partecipanti in questi giorni… - vaticannews_it : Videomessaggio di #PapaFrancesco agli studenti di Azione Cattolica: cambiate la realtà! L'incoraggiamento in una re… - LaStampa : Papa Francesco sui social con un piumino bianco da rapper, milioni di visualizzazioni. Ma è una fake creata dall'in… - Spazi_di_Mezzo : RT @AC1868: Il videomessaggio di @Pontifex_it agli studenti di Ac! ? Grazie Papa Francesco, gli studenti del @MSAC_ita metteranno in prati… -