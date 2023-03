Papa Francesco così? Dimenticatelo Come si è vestito | sconvolgente trasformazione | Foto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Un anno dopo la preghiera con la quale il Papa affidò alla Madonna la Russia e l'Ucraina, nella Santa Casa risuona… - vaticannews_it : Videomessaggio di #PapaFrancesco agli studenti di Azione Cattolica: cambiate la realtà! L'incoraggiamento in una re… - fanpage : Papa Francesco ha pubblicato oggi una versione aggiornata del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, ampliando le norm… - Giuseppa9169974 : @richmondvalues Dici bene, Richmond! Ti rispondo con una frase di Papa Francesco che ho ascoltato in una intervista… - RivieccioNicola : @Pontifex_it Francesco: “Gesù ci dà la vita anche quando non sembra esserci più speranza” -

'Pensavo che il piumino del Papa fosse vero e non ci ho pensato due volte. Non vedo come potrò sopravvivere al futuro della tecnologia' I social puntano ora sui cappotti di lusso di Papa Francesco. Ma di vero c'è ben poco, come per l'arresto di Trump. O meglio: non c'è proprio nulla. Le immagini del Pontefice avvolto da un lungo giaccone invernale non sono altro che una creazione dell'intelligenza artificiale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della lettera apostolica in forma di motu proprio Vos estis lux mundi, nata per contrastare gli abusi, Papa Francesco approva una versione aggiornata del documento, in vigore a partire dal 30 aprile. Vengono coinvolti anche i laici e non si impone il vincolo del silenzio a chi denuncia o ne è testimone.

Papa Francesco vestito alla moda diventa virale. L'ultimo colpo dell'intelligenza artificiale di Midjourney - Le foto Open

Papa Francesco come non l'avete mai visto. Sui social, nelle ultime ore, è diventata virale una foto che ritrae Papa Francesco con un piumino bianco super “trendy”.Con l’aggiornamento del motu proprio Vos estis lux mundi, nato per contrastare gli abusi sessuali e di coscienza nella chiesa, papa Francesco coinvolge anche i laici nelle segnalazioni. Ma chiede anch ...