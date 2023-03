Paolo Limiti: storia, moglie, figli, lavoro, biografia e morte (Di domenica 26 marzo 2023) Paolo Limiti nacque a Milano nel 1940 e morì nella stessa città nel 2017. Oggi, 26 marzo 2023, Mara Venier condurrà una nuova puntata di Domenica In in cui si parlerà proprio solo di lui e saranno anche intervistate diverse persone che lo stesso ha conosciuto o comunque con cui ha instaurato profondi legami. Per esempio ci sarà Justine Mattera, che comunque con lui è stata sposata dal 2000 fino al 2002 e poi ci sarà anche Carlo Cinque, suo collaboratore. Insomma, a quanto pare saranno presenti proprio diversi ospiti, ma esattamente come mai Limiti è considerato un volto molto noto della TV italiana? Paolo Limiti, chi era Paolo Limiti a quanto pare sembra che non solo sia stato un noto paroliere, che avrebbe composto i testi per canzoni molto note, come anche molte che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 marzo 2023)nacque a Milano nel 1940 e morì nella stessa città nel 2017. Oggi, 26 marzo 2023, Mara Venier condurrà una nuova puntata di Domenica In in cui si parlerà proprio solo di lui e saranno anche intervistate diverse persone che lo stesso ha conosciuto o comunque con cui ha instaurato profondi legami. Per esempio ci sarà Justine Mattera, che comunque con lui è stata sposata dal 2000 fino al 2002 e poi ci sarà anche Carlo Cinque, suo collaboratore. Insomma, a quanto pare saranno presenti proprio diversi ospiti, ma esattamente come maiè considerato un volto molto noto della TV italiana?, chi eraa quanto pare sembra che non solo sia stato un noto paroliere, che avrebbe composto i testi per canzoni molto note, come anche molte che ...

