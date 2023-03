Pallamano femminile | Serie A | Salerno si conferma ed allunga ancora

(Di domenica 26 marzo 2023) Jomivince edin classifica generale al termine della diciassettesima giornata della regular season per quanto riguarda laA. La compagine campana svetta per 29 a 25 durante lo scontro diretto contro Cassa Rurale Pontinia, team che in ogni caso è già matematicamente presente per i Playoffs che commenteremo nelle prossime settimane. La squadra die la realtà laziale possono ora concentrarsi sulla parte più importante del campionato, una ‘zona sicura’ che attualmente dovrebbe vedere anche AC Life Style Erice e Brixen Südtirol. Terzo e quarta piazza nella classifica per queste due formazioni, vincenti anche nella giornata odierna contro Starmed Tms Teramo (34-18) e Alì Best Espresso Mestrino (30-39). Il Mezzocorona ha abbattuto in casa per 28-25 il Casalgrande Padana, mentre il Cellini Padova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nad15825453 : @iosonogreta Anche la squadra Femminile della Juventus gioca a pallamano! Grandi! - Lazio_TV : La squadra del patron Mauro Bianchi rende visita alla capolista - Nozucchero : @ottogattotto A me piace la pallamano femminile. Belle tutine ?? - Pall_Mestrino : La @FederazioneH, in collaborazione con Akinda, presenta l’album delle figurine di #SerieAGold e #SerieA1 femminile… - viverejesi : Pallamano: Chiaravalle, anche l'Under 20 femminile qualificata alle finali nazionali -

Pallamano femminile, il ciclone Erice spazza via Teramo Giornale di Sicilia

