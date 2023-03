(Di domenica 26 marzo 2023) Sono giunti in Sicilia da Gambia, Ghana e Costa d'Avorio, le loro storie non sono semplici da raccontare ma ahanno trovato un posto sicuro nel mondo, iniziando un percorso lavorativo quasi un anno fa da, lae pasticceria di Moltivolti, impresanel cuore di Ballarò. Sabato 1 aprile, dopo una breve chiusura stagionale,riaprirà i battenti. Malick, Leslie e Christine sono poco più che ventenni e dall'apertura dihanno intrapreso un percorso di empowerment, formazione e apprendistato che ha come obiettivo la formazione professionale e l'acquisizione delle competenze per imparare a gestire unae pasticceria, dalla produzione alla vendita. Un progettoche punta ad ...

Palermo, riapre BarConi gelateria sociale gestita da giovani migranti ... Agenzia askanews

