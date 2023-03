Pagelle MotoGP | GP Portogallo 2023 | Marc Marquez da punire | Bagnaia maturo | Bezzecchi astro nascente

(Di domenica 26 marzo 2023)GPFrancesco, 9: la vittoria del Mondiale 2022 gli ha dato una maggiore sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi. Sa di essere il migliore e di avere la moto che tutti desiderano. Un pacchetto micidiale, che ha già messo la firma sulla prima tappa del Campionato, incassando subito 37 punti, il massimo possibile. Oggi il classe 1997 ha preso la vetta nel corso del secondo giro e non l’ha più lasciata, dimostrando grande maturità nel gestire le gomme in avvio, salvo piazzare l’allungo decisivo nei confronti di Vinales nella seconda parte della competizione. Ha imparato dagli errori del passato, ora dovrà cercare di guadagnare il più possibile in questo avvio di stagione nei confronti di un Fabio Quartararo in crisi e di un...

MotoGP, GP Portogallo (Portimao): le pagelle della gara Sprint di Paolo Beltramo Sky Sport

Marco Bezzecchi, 8: al di là del podio importantissimo, dimostra ancora una volta di essere uno dei centauri con più talento della MotoGP. Non si è mai accontentato del terzo posto, anzi ha tentato in ...Per la vittoria nella Sprint di sabato, per la vittoria nella gara di domenica, perché dopo il lavoro dell'inverno, alla prima occasione in pista, ha potuto dimostrare che lui e la Ducati sono sempre ...