Pagelle Malta-Italia | Retegui si conferma | Pessina storico

(Di domenica 26 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda gara di qualificazioni ad Euro 2024:Ledei protagonisti del match tra, valido per la seconda giornata delle Qualificazioni ad Euro 2024. VOTI: Bonello 6; Apap 5.5, Borg 6 (83? Brown s.v.), Attard 6 (64? Muscat 6); J.Mbong 5.5, Yankam 6, Guillamier 6, N.Muscat 5.5 (75? Dimach 6), Corbolan 5.5; Satariano 5 (64? Nwoko 6), Jones 6 (75? Teuma 6): Donnarumma 6.5; Di Lorenzo 6 (46? Darmian 6), Scalvini 5.5 (83? Toloi s.v.), Romagnoli 6, Emerson Palmieri 6;6.5, Cristante 6.5, Tonali 6 (67? Verratti 6); Politano 6,6.5 (67? Scamacca 6), Gnonto 6 (21? Grifo 6). L'articolo ...

Canta già l'inno, ha voglia di sentirsi protagonista: indisturbato in mezzo all'area piccola fa gol di testa, anche qui alla prima occasione. Recupera palloni, li difende, cerca un'altra occasione ...