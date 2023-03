Pagelle Malta-Italia 0-2: Scalvini sembra un veterano, Retegui implacabile, brilla Politano (Di domenica 26 marzo 2023) Nell’Italia le buone novelle vengono dal centrale dell’Atalanta, classe 2003, e dall’esterno del Napoli che in questo momento sembra imprescindibile per capacità nell’uno contro uno. Bonello sempre attento, salva su Scamacca. Satariano sciagurato, gioca una partita di grande sacrificio ma spreca troppo. Italia DONNARUMMA: 7 – Deve fare una parata e la fa. E nemmeno troppo facile, perché Satariano al 5? calcia da pochissimi passi. Gigio, però, i riflessi li ha sempre avuti pronti. Infatti salva l’Italia e permette agli azzurri di vivere una serata tutto sommato tranquilla. Ninja. DI LORENZO: 6,5 – Sprinta e difende, anche perché dalla sua parte Mbong è un avversario ostico. Il feeling con Politano, suo compagno in azzurro, lo aiuta a prender fiducia con il passare dei minuti. Peccato la seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Nell’le buone novelle vengono dal centrale dell’Atalanta, classe 2003, e dall’esterno del Napoli che in questo momentoimprescindibile per capacità nell’uno contro uno. Bonello sempre attento, salva su Scamacca. Satariano sciagurato, gioca una partita di grande sacrificio ma spreca troppo.DONNARUMMA: 7 – Deve fare una parata e la fa. E nemmeno troppo facile, perché Satariano al 5? calcia da pochissimi passi. Gigio, però, i riflessi li ha sempre avuti pronti. Infatti salva l’e permette agli azzurri di vivere una serata tutto sommato tranquilla. Ninja. DI LORENZO: 6,5 – Sprinta e difende, anche perché dalla sua parte Mbong è un avversario ostico. Il feeling con, suo compagno in azzurro, lo aiuta a prender fiducia con il passare dei minuti. Peccato la seconda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Malta-Italia, le pagelle degli azzurri: Donnarumma impeccabile [aggiornamento delle 23:16] - NapoliAddict : Malta-Italia 0-2, le pagelle di Tmw: 6.5 per Di Lorenzo e Politano #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto… - sportli26181512 : Malta-Italia 0-2, le pagelle: Finisce 2-0 per gli azzurri il secondo match di qualificazione a Euro 2024 tra Malta… - 11contro11 : Le pagelle di #Malta-#Italia (0-2): segna ancora Retegui! #Nazionali #11contro11 - tuttonapoli : Malta-Italia 0-2, le pagelle di Tmw: 6.5 per Di Lorenzo e Politano -