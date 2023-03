Padre vuole fare il piercing alle orecchie al figlio neonato, il professionista si rifiuta | VIDEO (Di domenica 26 marzo 2023) Diventa virale su Tik Tok un VIDEO che fa molto discutere. Un body piercer si è rifiutato di bucare le orecchie di un neonato di appena 14 giorni di vita, nonostante l’incredibile insistenza del Padre, che avrebbe voluto fargli un piercing. Un tema che ha creato grande dibattito nel Regno Unito. Per fortuna Adhum Price, questo il nome del professionista, si è saggiamente rifiutato. L’uomo ha postato il VIDEO in cui durante una conversazione dice al genitore che non farà il piercing al bimbo. Allora il Padre del neonato ha incalzato il body piercer, chiedendogli quale fosse l’età minima per farlo. “In realtà andiamo solo da otto anni in su e anche allora è un caso di consenso ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Diventa virale su Tik Tok unche fa molto discutere. Un body piercer si èto di bucare ledi undi appena 14 giorni di vita, nonostante l’incredibile insistenza del, che avrebbe voluto fargli un. Un tema che ha creato grande dibattito nel Regno Unito. Per fortuna Adhum Price, questo il nome del, si è saggiamenteto. L’uomo ha postato ilin cui durante una conversazione dice al genitore che non farà ilal bimbo. Allora ildelha incalzato il body piercer, chiedendogli quale fosse l’età minima per farlo. “In realtà andiamo solo da otto anni in su e anche allora è un caso di consenso ...

