Padovan | “Kvaratskhelia? E’ meno sostituibile di Osimhen”

(Di domenica 26 marzo 2023) Sul Napoli del presidente De Laurentiis sono accesi i riflettori di tutta Europa, non solo in Italia. Il calcio giocato dal mister Spalletti, infatti, piace ai grandi allenatori che guardano con interesse ai gioielli azzurri. Non ci sarebbe da stupirsi, quindi, se nella prossima finestra di mercato qualche big europea decidesse davvero di piombare su L'articolo

... Rrahmani, Min - jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen,. ROMA ... COM PER L'ANALISI DI GIANCARLO... Rrahmani, Min - jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen,. ROMA ... COM PER L'ANALISI DI GIANCARLO

Padovan: 'Il Napoli ha due campioni. In Champions c'è un'autostrada davanti' AreaNapoli.it

Giancarlo Padovan ha parlato del momento che vive il Napoli di Luciano Spalletti soffermandosi sul cammino Champions delle italiane.