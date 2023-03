Padova, esplosione in casa: nell'incendio muore mamma Alina. Due bambini e il papà feriti. La vittima preparava la colazione (Di domenica 26 marzo 2023) Una mamma è morta poco prima delle 8 di questa mattina, 26 marzo 2023, nell'incendio seguito da un'esplosione per una probabile fuga di gas, che ha interessato una casa a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 marzo 2023) Unaè morta poco prima delle 8 di questa mattina, 26 marzo 2023,seguito da un'per una probabile fuga di gas, che ha interessato unaa...

