Padova, esplosione e incendio in appartamento: due bimbi e il papà feriti, la mamma è morta (Di domenica 26 marzo 2023) Una probabile fuga di gas ha provocato un’esplosione e successivamente un incendio all’interno di un’abitazione a Sant’Urbano (Padova), dove viveva una famiglia di quattro persone. La mamma è morta, mentre i due bambini e il papà sono rimasti feriti. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 8. All’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini si trovava già fuori dall’abitazione. Le squadre dei soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori muniti di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, ritrovando la donna che è stata portata fuori. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte. I bambini e il papà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Una probabile fuga di gas ha provocato un’e successivamente unall’interno di un’abitazione a Sant’Urbano (), dove viveva una famiglia di quattro persone. La, mentre i due bambini e ilsono rimasti. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 8. All’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e, ilcon i due bambini si trovava già fuori dall’abitazione. Le squadre dei soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori muniti di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, ritrovando la donna che è stata portata fuori. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte. I bambini e il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Padova, poco dopo le 8 esplosione e #incendio a S. Urbano, interessata una casa: in salvo un uomo e due bambini,… - parisifrancesco : RT @vigilidelfuoco: ?? #Padova, poco dopo le 8 esplosione e #incendio a S. Urbano, interessata una casa: in salvo un uomo e due bambini, rec… - LaStampa : Prima l’esplosione, poi le fiamme in un’abitazione a Padova: morta una donna, in salvo marito e due figli. Forse c’… - MarcoCiapoi : RT @SkyTG24: Esplode palazzina in provincia di Padova, un morto e tre feriti - News24Italy : #Fuga di gas, esplosione in un'abitazione a Sant'Urbano: muore una donna, feriti il marito e i due figli -