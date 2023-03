Ottimi po*** Orrore rosso contro la deputata di FdI E i dem muti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) Una canzone di Gaber basta a scatenare la furia rossa. Alessia Ambrosi,di Fratelli d'Italia, ha deciso di parafrasare una celebre canzone di Giorgio Gaber per fare un parallelo tra cosa piace alla destra e cosa piace alla sinistra. Risultato? Una colata di insulti. "Noi tipi di destra? Amanti delle tradizioni, del buon cibo, di un calice di vino italiano, di decoro, ordine e sicurezza. I tipi di sinistra? Adoratori di farine di insetti, di case green e auto green che ci obbligano a possedere anche se non abbiamo i soldi per pagarle, imbrattatori di monumenti, fans di droghe libere e occupazioni abusive. Ecco perché a sinistra giammai. Ecco perché sono una tipa di destra. Un saluto a voi e alle vostre famiglie, amiche e amici: e grazie per il vostro affetto e il vostro sostegno", è stato il post. Peccato però che nel giro di pochi secondi la reazione ...