(Di domenica 26 marzo 2023)a lutto, per laimprovvisa e dolorosa di, classe 1973, 50compiuti da poco.è deceduto nella giornata di ieri, sabato 25 marzo 2023, intorno alle 4.00 del pomeriggio. La causa è stata una complicazione improvvisa di una patologia che da tempo veniva tenuta sotto controllo. Era stato ricoverato d’urgenza tre giorni fa presso l’ospedale San Camillo di Roma. Tragedia a: precipita dal tetto, operaio muore sul colpola scomparsa diE così,ci hati, prematuramente, ancora in forze, ancora in salute, ancora giovane. Era stato uno dei pionieri tra gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia piange per la morte di Marco Giannangelo, ci lascia a 50 anni il capitano del ‘Corsaro Beach’ -

