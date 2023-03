Ospedale di Castellammare di Stabia, aggredito vigilante (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Mancava poco alle 6 e un uomo si aggirava nei vialetti del pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare quando a un certo punto iniziava ad espletare i propri bisogni nonostante la presenza del personale delle pulizie. La guardia giurata veniva allertata e tentava di mandarlo via ma l’uomo, un 45enne già noto alle forze dell’ordine – aggrediva con calci e pugni il vigilante. Sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno arrestato il 45enne. La vittima è stata visitata dai medici del San Leonardo e ne avrà per pochi giorni. L’arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni, è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Mancava poco alle 6 e un uomo si aggirava nei vialetti del pronto soccorso dell’San Leonardo diquando a un certo punto iniziava ad espletare i propri bisogni nonostante la presenza del personale delle pulizie. La guardia giurata veniva allertata e tentava di mandarlo via ma l’uomo, un 45enne già noto alle forze dell’ordine – aggrediva con calci e pugni il. Sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia didiche hanno arrestato il 45enne. La vittima è stata visitata dai medici del San Leonardo e ne avrà per pochi giorni. L’arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni, è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ...

