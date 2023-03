Oroscopo 26 oroscopo 2023 (Di domenica 26 marzo 2023) La Luna in Gemelli ci incoraggia ad essere curiosi di sapere dove siamo emotivamente, a scrivere un diario o a parlare con gli amici di ciò che ci passa per la testa. Potremmo esplorare i nostri limiti e stabilire dei confini mentre la Luna si trova in quadratura con Saturno in Pesci alle 18.38. La Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 marzo 2023) La Luna in Gemelli ci incoraggia ad essere curiosi di sapere dove siamo emotivamente, a scrivere un diario o a parlare con gli amici di ciò che ci passa per la testa. Potremmo esplorare i nostri limiti e stabilire dei confini mentre la Luna si trova in quadratura con Saturno in Pesci alle 18.38. La

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrea_valori : RT @ninofrassicaoff: Buona domenica con 4 foto Per tutti i nati alla fine di marzo, potete ascoltare il vostro oroscopo sul podcast NATI O… - ninofrassicaoff : Buona domenica con 4 foto Per tutti i nati alla fine di marzo, potete ascoltare il vostro oroscopo sul podcast NAT… - raffaelevitali : Dal Latin Lover al Buon Viaggio, l'oroscopo è musicale con @CremoniniCesare - qwertycomunica : Già l'inizio di questa domenica è stata impegnativa per via dell'orario, per alcuni amici segni continuerà nello st… - infoitcultura : L’oroscopo di domani 27 marzo 2023 -