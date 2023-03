Ordine d’arrivo MotoGP | GP Portogallo 2023 | Bagnaia vince di forza | 3° Bezzecchi | 8° Quartararo | fuori Marquez

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Oggi pomeriggio si è disputato il GP del, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Portimao. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avnte in terra lusitana. Francescoha vinto il GP del. Il Campione del Mondo, scattato dalla seconda piazzola dopo il trionfo di ieri nella Sprint Race, ha confermato la propria supremazia anche nella gara lunga e ha conquistato il secondo successo consecutivo, allungando ulteriormente in testa alla ...